Ohne Führerschein und Zulassung im Auto: Polizei muss Fenster einschlagen

Am Freitagabend um 22.10 Uhr wurde eine 59-jährige Suzuki-Fahrerin in der Alzenauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an ihrem Pkw Phantasiekennzeichen angebracht waren und sie somit ohne Zulassung fuhr. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sich die 59-Jährige trotzt mehrfacher Aufforderung weigerte aus dem Pkw auszusteigen und die Türen verriegelt waren, schlugen die Polizeibeamten das Fahrerfenster nach Ankündigung ein und entriegelten die Türen. Im Anschluss verließ die Beschuldigte freiwillig ihren Pkw, der daraufhin durch ein Abschleppunternehmen verkehrssicher auf den Privatgrund der Fahrerin gebracht wurde. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Die Polizei Alzenau ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung.

Illegale Müllentsorgung vor einer Schule

Alzenau. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte in der Nikolaus-Fey-Straße im

Zeitraum vom 28. Dezember bis 6. Januar drei Mal jeweils einen Müllsack vor dem Haupteingang der dortigen Schule. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Ausparken

Karlstein-Dettingen. Am Freitag gegen 12.30 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit ihrem BMW in der Welzheimer Straße rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie eine von hinten kommende, 35-jährige Peugeot-Fahrerin und es kam zum Unfall. Am BMW entstanden durch den Unfall Kratzer am linken Heck und beim Peugeot wurde die rechte Seite eingedrückt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die 41-Jährige erwartet nun ein Bußgeld.

Polizei Alzenau/mm