Nach Angaben der Polizei erwarb der 20-Jährige am Donnerstag in Stadelhofen einen schwarzen Fiat Punto. Diesen holte er am Freitagnachmittag ab und fuhr ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis den Wagen durch ein Waldstück in Urspringen. Dort blieb er aufgrund eines technischen Defekts liegen. Dem dortigen Jäger kam die Situation komisch vor und er verständigte die Polizei. Auf den Fahrer kommen jetzt mehrere Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Zulassung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen Abgabenordnung zu.

rbb/Polizei Marktheidenfeld