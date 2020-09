Ohne Führerschein Panne in Lohr verursacht

Hierbei liefen auch Betriebsstoffe aus, welche von der FFW Lohr a. Main ab-gebunden wurden. Nach Überprüfung des Fahrers auf seine Fahrerlaubnis durch die hinzugerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Kleintransporters ein Fahrverbot hatte und kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen darf. Außerdem war seine Fahrerlaubnis zur Sicherstellung ausgeschrieben. Demnach wurde der Führerschein sofort sichergestellt. Dem Fahrer erwartet nun noch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das defekte Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt.

Kradfahrer gestürzt

Partenstein. Am Donnerstagnachmittag stürzte in Partenstein aufgrund eines Fahr-fehlers ein 26jähriger Motorradfahrer bei der Durchfahrt einer Linkskurve. Da er über Schmerzen in der Schulter klagte, wurde ein Krankenwagen hinzugerufen. Der Motorradfahrer wurde daraufhin ins Klinikum Lohr a. Main gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

mci / Quelle: Polizei Lohr