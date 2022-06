Ohne Führerschein im Auto durch Karlstadt

Am Sonntagabend, gegen 23:50 Uhr, beobachtete eine zivile Streifenbesatzung der Polizei einen Mann in der Brückenstraße in Karlstadt beim Einparken eines Autos. Da sich der Mann augenscheinlich äußerst auffällig verhielt, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Auf dem Beifahrersitz befand sich zudem die 23 jährige Fahrzeughalterin, welche ihrerseits eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Als die Polizeibeamten den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie zudem durch den Fahrzeugführer beleidigt. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung ermittelt. Gegen die Fahrzeughalterin wird wegen Ermächtigung als Halterin zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mit Joints im Zug unterwegs

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr wurde ein 21 jähriger Mann in der Regionalbahn einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann insgesamt zwei Cannabisjoints aufgefunden werden. Diese wurden vor Ort beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

dc/Polizei Karlstadt