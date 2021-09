Ohne Führerschein durch Rechtenbach

Am Dienstag, 31.08.2021, um 15.30 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Rechtenbach der Fahrer eines schwarzen VWs angehalten. Der 25-jähriger Fahrer gab im Rahmen der Verkehrskontrolle an, dass er seinen Führerschein zuhause vergessen habe.

Pech für ihn war, dass die Polizeibeamten wussten, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach seinen Führerschein anlässlich von Fahrverboten abgegeben hatte.

Eine Nachfrage bei der Führerscheinstelle ergab, dass ihm aufgrund der zurückliegenden Fahrverbote mittlerweile die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Damit war die Fahrt für ihn und seinen Beifahrer in Rechtenbach zu Ende. Der 25-jährige wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Antenne von Auto in Lohr gestohlen

Lohr. Am Dienstag, 31.08.2021, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wurde zum wiederholten Mal eine Antenne von einem Fahrzeug entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Bezirkskrankenhaus. Der unbekannte Täter schraubte die Antenne von einem roten Mitsubishi ab und nahm sie mit. Erst jetzt wurde auch angezeigt, dass bereits am vergangenen Freitag, 27.08.2021, ebenfalls in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr, die Antenne von einem blauen Subaru abgeschraubt und entwendet wurde. Seit Anfang August sind somit vier Antennen von Fahrzeugen im Bezirkskrankenhaus abgeschraubt und entwendet worden.

Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Wieder Lastwagen in gesperrter Rechtenbacher Straße

Lohr. Neuerlich wurden in der Rechtenbacher Straße in Lohr durchfahrende Lastwagen beanstandet. Die Rechtenbacher Straße ist derzeit wegen der umfangreichen Straßenbauarbeiten für den Schwerverkehr gesperrt. Innerhalb kürzester Zeit kam es am Dienstag, 31.08.2021, von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, zu drei Anzeigen. Obwohl bereits weit vor der Baustelle die entsprechenden Schilder gestellt sind, halten es anscheinend einige Lkw-Fahrer nicht für erforderlich darauf zu reagieren. Zugelassen ist nur der Lieferverkehr für Lkw deren Ladestellen sich in der Rechtenbacher Straße Hausnummer 4 bis Hausnummer 56 befinden. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 103,50 Euro geahndet.

dc/Meldungen der Polizei Lohr