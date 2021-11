Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Polizei zieht 33-Jährigen aus Verkehr

Bei der Kontrolle eines Kia-Fahrers am Mittwoch gegen 13.30 Uhr konnte festgestellt werden, dass dem 33-jährigen die Fahrererlaubnis entzogen worden war. Nunmehr muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

Unter Drogeneinfluss ein Auto geführt

Klingenberg. Drogentypische Auffälligkeiten zeigten sich bei der Kontrolle eines Fordfahrers am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr in der Bergwerkstraße. Der 30-jährige Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unfall zwischen Radler und Pkw - Radler flüchtet

Eschau. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 07:15 Uhr am Eschauer Kreisel. Der Fahrer eines VW Passat befand sich nach kurzer Wartezeit im Kreisverkehr, als ein Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung vom Radweg in den Kreisverkehr einfuhr und gegen den Pkw stieß. Trotz offensichtlich beschädigtem Vorderrad flüchtete der Radfahrer in Richtung Elsenfeld auf dem Radweg. Am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden. Der Radfahrer wird als um die 50 Jahre mit grau meliertem Vollbart beschrieben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0