Ohne Fahrerlaubnis unterwegs in Elsenfeld - Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Am Dienstag Vormittag ist ein zunächst Unbekannter mit seinem Mercedes vor einer Kontrollstelle der Polizei geflüchtet. Beamte der PI Obernburg hatten gegen 11.50 Uhr allgemeine Verkehrskontrollen auf der Obernburger Mainbrücke durchgeführt. Ein junger Mercedes-Fahrer erkannte die Kontrollstelle und missachtete die Anhaltezeichen der Polizeibeamten.

Der Mercedes-Fahrer flüchtete über die B 469 in Richtung Großwallstadt. Hier konnte das Auto, verlassen, auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes aufgefunden werden.

Die Beamten konnten ermitteln, dass der Sohn des Fahrzeughalters das Fahrzeug geführt hatte. Er war vor der Kontrolle geflüchtet, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 22-jährigen jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auto leicht beschädigt : Elsenfeld

In der Zeit von 25.01.2022 07.45 Uhr - 25.01.2022 08.32 Uhr ist in der Bildstraße ein BMW beschädigt worden. Der Besitzer des schwarzen Autos stellte am Morgen fest, dass an seinem Fahrzeug im hinteren linken Bereich mehrere Kratzer waren. Der angerichtete Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0