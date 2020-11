Ohne Fahrerlaubnis in Weilbach unterwegs

An dem Leichtkraftfahrzeug war ein Versicherungskennzeichen angebracht. Da dieser die für das Fahrzeug zulässige Geschwindigkeit von 45 km/h deutlich überschritt, wurde er in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Da das Leichtkraftfahrzeug tatsächlich eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h aufwies, wäre die Fahrerlaubnisklasse B erforderlich gewesen. Der 16 Jährige konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse AM vorweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den aus Mudau stammende Jugendliche erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Vergehen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und einem Verstoß gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung.

Betäubungsmittelverstoß in Kleinheubach

Am Freitagabend wurden durch eine uniformierte Streifenbesatzung zwei männliche Personen im Bereich der Bahnhofstraße festgestellt. Als die 23 Jahre jungen Männer den Streifenwagen erblickten, versuchten sich diese zügig zu entfernen. Während dem Versuch sich einer möglichen Kontrolle zu entziehen, entledigte sich einer der 23-Jährigen einer Zigarettenschachtel. In der Zigarettenschachtel befanden sich 0,5 g Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Den aus Kleinheubach stammende 23-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Sachbeschädigung an einem Auto in Miltenberg

Am Freitagmittag beschädigte in der Burgstädter Straße ein derzeit unbekannter Täter die Fahrzeugfront eines dort geparkten grauen Porsche Panamera. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.