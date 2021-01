Ohne Fahrerlaubnis in Mömbris unterwegs

Dabei wurde festgestellt, dass der 18-jährige junge Fahrer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

"Spiegelklatscher" im Begegnungsverkehr

Alzenau. Auf der Staatsstraße 2443, bei km: 3.7, kam es am Freitag, gegen 11:00 Uhr, im Begegnungsverkehr zu einem „Spiegelklatscher". Der verursachende Lkw, welcher nach Angaben des Geschädigten zu weit links fuhr, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der geschädigte 28-jährige Lkw-Fahrer verständigte daraufhin die Polizei. Am geschädigten Lkw der Marke Daimler wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird hier von der Polizei auf 200 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht ablesen, auch die Beschreibung zum Lkw lässt auf keine Ermittlung des Verursachers hoffen und somit ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu den flüchtigen Unfallfahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Nach Rauchentwicklung Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Kahl. Am Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wurde in der Königsberger Straße 9 eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Der 33-jährige Wohnungsinhaber, welcher der Polizei nicht unbekannt ist, wollte auf dem Herd sein Essen aufwärmen und schlief dabei ein. Erst nachdem die Rauchmelder aufgrund des starken Qualms im Hochhaus anschlugen, wachte der Wohnungsinhaber auf. In der Wohnung entstand kein Sachschaden. Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei wurde trotz der starken Rauchentwicklung und Tragen der FFP2-Maske deutlich Marihuanageruch wahrgenommen. Grund hierfür waren ca. 12 Gramm Haschisch in einer offenen Kunststoffdose, die auf einem kleinen Tisch im Wohnzimmer stand. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und den „Koch" erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Feuerwehren aus Alzenau und Kahl am Main waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort.

Opferstockaufbruch

Mömbris. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Opferstockaufbruch in der Kirche in der Johannesberger Straße 1 gemeldet. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Donnerstag ging der oder die Unbekannten Täter den Opferstock in der katholischen Kirche an. Die Kirche ist zur Tageszeit immer zwischen 08:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und somit Jedermann zugänglich. UBT hebelte und verbog die Münzeinwurföffnung des Opferstockes. Vermutlich wurde Münzgeld aus dem Einwurfschacht gefischt. An den Geldauffangbehälter gelangte UBT nicht. Nach erfolgter Spurensicherung werden noch Nachbarschaftsbefragungen durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 150 Euro. Die Polizei ist auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

vd/Polizei Alzenau