Ohne Fahrerlaubnis in Marktheidenfeld erwischt

Beim Erblicken einer Polizeistreife gegen 23:50 Uhr wendete der junge Mann seinen Roller und sein Sozius sprang ab. Der Zweiradfahrer konnte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der amtsbekannte junge Mann keine Fahrerlaubnis für den 45er Roller vorweisen konnte. Außerdem wurde im Helmfach eine geringe Menge Marihuana gefunden. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Jugendliche den Roller nutzte ohne die Einwilligung des Eigentümers, der diesen nur bei ihm abgestellt hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 17-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Anzeige folgt.

Mit Kokain unterwegs

Kreuzwertheim. Ein 18-Jähriger war am Mittwochmittag in der Lengfurter Straße unterwegs und hatte Kokain bei sich. Beim Sichtkontakt mit einem Streifenwagen verhielt sich der Mann auffällig und griff mit der Hand in seine Jackentasche. Daraufhin wurde er gegen 14:00 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er neben einem Tütchen mit Kokain auch noch eine aufgezogene Spritze mit angeblich flüssigem Kokain bei sich hatte. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und konnte diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Anzeige folgt.

Geparktes Auto beschädigt

Triefenstein. In der Zeit vom 01. bis 09. Dezember wurde ein in der Alfred-Delp-Straße geparkter blauer Ford Fiesta beschädigt. Der Wagen stand in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand, als ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an der linken Front des Pkw verursachte. Anschließend entfernte sich dieser, ohne sich um den Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto macht sich selbständig

Marktheidenfeld. Am Mittwoch, gegen 12:40 Uhr, machte sich ein Auto in der Karbacher Straße selbständig und verursachte einen Schaden von 1500 Euro. Die Fahrerin eines weißen Peugeots stellte ihren Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle ab, ohne die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollte kurz darauf über die Karbacher Straße und stieß gegen den Zaun des Feuerwehrgeländes. Dabei wurde neben der Beschädigung des Zauns auch noch das Fahrzeugheck rechtsseitig eingedellt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

vd/Polizei Marktheidenfeld