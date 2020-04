Bei der Überprüfung der ausgehändigten Papiere wurde festgestellt, dass die erforderliche italienische Fahrerlaubnisklasse B des 32jährigen Fahrzeugführers abgelaufen war. Daraus resultierend wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird vorgelegt.

Ohne Fahrerlaubnis auf der A3 unterwegs

Am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr wurde ein Pkw Seat mit französischer Zulassung an der Anschlussstelle Hösbach der Bundesautobahn A 3, durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einer Kontrolle unterzogen. Auf Verlangen konnte der 33jährige Fahrzeuglenker keinen Führerschein mit einer erforderlichen Fahrerlaubnisklasse B vorlegen. Auf Nachfrage räumte der Fahrzeugführer ein, dass er keinen Führerschein besitzt. Daraus resultierend, dass der Fahrzeugführer keinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland begründet, wurde eine Sicherheitsleistung zu Sicherung des Strafverfahrens erhoben. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wird vorgelegt.