Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eröffnet.

Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 22:05 Uhr wurde in der Unterführung am Bahnhof ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, der zuvor beim Erblicken der Polizeistreife erschrocken vom Gefährt sprang. Bei der anschließenden Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Fahrer räumte weiterhin den Konsum von Cannabisprodukten ein. Nachdem die Weiterfahrt unterbunden wurde, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.