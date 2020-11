Ohne auf Autos zu achten auf Straße gelaufen: Schüler in Elsenfeld angefahren

Am Dienstag kam es gegen 12.35 Uhr in der Erlenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der 15-jährige Schüler überquerte im Bereich eines Friseursalons die Straße. Ohne auf den Verkehr zu achten, lief der Jugendliche los. Eine BMW-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, touchierte den Schüler jedoch leicht mit ihrem Fahrzeug. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der Schüler erlitt lediglich ein leichtes Hämatom am rechten Fuß und war nicht weiter behandlungsbedürftig. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Obernburg. Am Dienstag kam es zwischen 8 Uhr und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße. Dort wurde ein geparkter Mitsubishi angefahren. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Es entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0.

xere/Polizei Obernburg