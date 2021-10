Offenbar unter Alkoholeinfluss am Steuer: Unfall bei Elsenfeld

Gegen 15.30 Uhr war eine 67-Jährige von Elsenfeld kommen in Richtung Rück unterwegs, als ihr Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Der Peugeot geriet in den Grünstreifen, prallte in einen Graben und drehte sich um 180 Grad, bevor er zum Stehen kam. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Sie veranlassten bei der Unfallverursacherin eine Blutentnahme und stellten ihren Führerschein sicher.

Die Feuerwehr Elsenfeld sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Kurzzeitig musste die Strecke zur Bergung des Unfallfahrzeuges komplett gesperrt werden. Ansonsten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Ralf Hettler