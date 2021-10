Offenbar falscher Feueralarm löst Großeinsatz in Lohr aus

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr Lohr zu einem Brandalarm B4 – also zu einem Feuer in einem Gebäude mit hoher Personenzahl – an den Sommerberg in Lohr alarmiert. Ein Anrufer hatte die Feuerwehr verständigt, da in dem Wohnhaus die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Man sei daraufhin mit Kommandowagen, Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Einsatzleitwagen ausgerückt, teilt die Feuerwehr mit. Insgesamt seien 114 Einsatzkräfte mit 34 Fahrzeugen im Einsatz gewesen.

Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte den ausgelösten Rauchmelder, konnten aber kein Feuer feststellen. Die Anlage wurde zurückgestellt. Mehr konnten die Einsatzkräfte nicht tun. Vor Ort waren Feuewehrleute aus Partenstein, Frammersbach, Gemünden, und Wombach, die Werksfeuerwehr Bosch Rexroth, die Kreisbrandinspekton Main-Spessart, das BRK Main-Spessart und die Polizei.

Feuerwehr Lohr/mm