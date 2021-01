Ölspur von Kahl bis zur A45

Gegen halb seins meldete ein aufmerksamer Bürger eine Ölspur in Nähe der Tankstelle in Großkrotzenburg. Die alarmierten Kräfte beurteilten die Lage vor Ort und übergaben die Reinigung der mit Öl verschmutzten Fahrbahn an eine Fachfirma. Die Ölspur erstreckte sich von Kahl kommend bis zur Autobahnauffahrt der A45. Bis zum Eintreffen der Fachfirma sicherten die Wehrleute den gefährdeten Bereich in Großkrotzenburg mit zwei Fahrzeugen ab.

Der Einsatz konnte nach gut anderthalb Stunden beendet werden.

mkl/Feuerwehr Großkrotzenburg