Ölspur bringt Radfahrer in Lohr zum Sturz - Verursacher gesucht

Dieser war gegen 6 Uhr an der Ausfahrt zur Jahnstraße unterwegs, als er auf der Ölspur ausrutschte, so die Polizei. Nach dem Sturz setzte er seine Fahrt fort, musste sich jedoch kurze Zeit später zur Untersuchung ins Klinikum begeben. Bei ihm wurden Prellungen und Schürfwunden diagnostiziert. Der Verursacher der Dieselspur ist bislang unbekannt.

Gegen den unbekannten Verursacher werden die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geführt. Die Dieselspur wurde von der Straßenmeisterei Lohr beseitigt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 20 Euro.

Wer Hinweise zum Verursacher der Dieselspur geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 in Verbindung zu setzen.

Zwei Wildunfälle

Eine 59-Jährige erfasste mit ihrem Auto zwischen Lohr und Pflochsbach ein Reh. Das Tier querte die Fahrbahn laut Polizei am Donnerstag um 5.45 Uhr, als es zum Unfall kam. Das Reh wurde so schwer verletzt, dass es vom Polizeibeamten mit einem Schuss von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag, um 11.00 Uhr, rannte ein Reh auf der Strecke von Waldzell Richtung Pflochsbach einem 61-jährigen Autofahrer vor das Fahrzeug. Auch dieses Reh wurde vom Auto erfasst. Es blieb jedoch anscheinend unverletzt und rannte in den Wald davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1800 Euro.

Außenspiegel abgefahren

Am Donnerstag um 9.55 Uhr ist ein 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters beim parken an den Außenspiegel eines geparkten BMW in der Meistergasse in Lohr gestoßen. Der Fahrer des Kleintransportes hinterließ einen Zettel am Fahrzeug des Geschädigten und meldete zusätzlich den Unfall bei der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Beim Einparken anderes Auto erwischt

Eine 18-Jährige stieß mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag gegen 15 Uhr gegen ein geparktes Auto in der Lohrer Pommernstraße. Laut Polizei enstand an ihrem, wie auch am geparkten Fahrzeug, geringer Sachschaden. Die junge Frau verständigte die hiesige Polizeidienststelle. Von dieser wurde die Fahrzeugführerin des Geparkten verständigt, so dass die Schadensregulierung betrieben werden konnte. Am Fahrzeug der Verursacherin wird der Schaden auf 350 Euro geschätzt. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt 100 Euro.

Polizei Lohr/kick