Obstdiebe in Erlenbach

Sollten dort verdächtige Personen festgestellt werden, wird um Mitteilung an die Polizei Marktheidenfeld gebeten. Der Bereich wird in der nächsten Zeit verstärkt bestreift.

Gartenhaus in Marktheidenfeld aufgebrochen

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart Ziel eines bislang unbekannten Einbrechers war von Mittwoch-bis Donnerstagabend ein Gartenhaus am Kirchweg. Der Täter drang über ein Fenster an der Rückseite ein und entwendete neben diversem Werkzeug zwei Musikboxen.

Unfall an Autobahnauffahrt von B8 zur A3 bei Marktheidenfeld

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 an der Auffahrt zur Autobahn. Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem benachbarten Hessen ordnete sich zunächst mit seinem Pkw von Kreuzwertheim kommend auf die Abbiegespur zur A 3 in Richtung Frankfurt ein. Dann entschloss er sich, doch auf der B 8 in Richtung Marktheidenfeld weiter zu fahren. Als er nach rechts zurück auf die Geradeausspur wechselte, stieß er seitlich gegen einen dort befindlichen Pkw einer 25-jährigen Frau aus dem hiesigen Landkreis. Beide Autos blieben fahrbereit.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld