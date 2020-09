Oberwittbach: 55-Jähriger beim Holzmachen schwer verletzt    

Hierbei gerieten die Fichtenstämme ins Rutschen und trafen den 55-jährigen am Kopf. Dabei erlitt der 55-jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Taschendiebstahl in Lebensmittelmarkt

Marktheidenfeld. Bereits am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 13. Uhr, wurde einem 59-jährigen aus Marktheidenfeld, die Geldbörse aus einer Tasche entwendet. Er war zum Tatzeitraum in einem Lebensmittmarkt in der Georg-Mayr-Straße und hatte die Tasche in seinem Einkaufswagen abgelegt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Mit frisiertem Mofa unterwegs

Marktheidenfeld. Am Freitagnachmittag fuhr vor einer Zivilstreife der PI Marktheidenfeld ein 15-jähriger aus Birkenfeld mit seinem Mofa (erlaubte Höchstgeschwindigkeit 25 km/h). Er hielt eine konstante Geschwindigkeit von 40 km/h. Bei einer anschließenden Kontrolle gab er zu, das Mofa frisiert zu haben. Den Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung, gegen die Abgabeordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Unfallflucht in Marktheidenfeld. Zeugen gesucht

Marktheidenfeld. Bereits am Dienstag, zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, wurde der Audi eines 22-jährigen am Mainkaiparkplatz beschädigt. Die Spurenlage lässt vermuten, dass jemand mit seinem Fahrrad an der linken, hinteren Seite des Pkw hängen geblieben ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 EUR.

Heiße Unkrautvernichtung zieht Feuerwehreinsatz nach sich

Marktheidenfeld-OT Zimmern. Am Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, flammte ein 66-jähriger aus Zimmern mit einem Gasbrenner Unkraut in seinem Hof ab. Dabei geriet ein Strauch in Brand. Schon vor dem Eintreffen der alarmierten Wehren aus den umliegenden Ortschaften konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

