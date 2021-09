Obersfeld: Elf Müllsäcker mit Hühnermist wild entsorgt 

Ein derzeit noch unbekannter Täter hatte im Verlauf der letzten Tage unweit der Kreisstraße in der Nähe des Sportplatzes insgesamt 11 Müllsäcke entsorgt, die mit Hühnermist gefüllt waren.

Von dem Umweltsünder fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Karlstadter Polizei zu melden.

Mit Auto überschlagen

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Skoda-Fahrer, der mit seinem Pkw zwischen Schönarts und der B26 von der Fahrbahn abgekommen war und sich überschlagen hatte.

Der Unfallfahrer war gegen 19:00 Uhr auf der Verbindungsweg zwischen Schönarts und der B26 unterwegs, als er im Bereich einer langgezogenen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Bankett geriet und anschließend ins Schleudern kam. Nach ca. 200 m schleuderte der Skoda von der Fahrbahn, plättete dabei einen Leitpfosten und überschlug sich, bevor das Fahrzeug im anliegenden Acker auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall augenscheinlich nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Vorsorge mit Verdacht auf ein HWS in ein Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Skoda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mindestens 25.000 Euro.

In Rohbau und Maschinenhalle eingebrochen

Karlstadt-Laudenbach. Am Samstagvormittag wurden bei der Karlstadter Polizei zwei Einbrüche zur Anzeige gebracht, die im Verlauf der vorangegangenen Nacht von Freitag auf Samstag verübt worden waren. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18 und 9.45 Uhr.

Der eine Einbruch wurde im zurzeit im Bau befindlichen neuen Feuerwehrhaus am Ortsrand von Laudenbach begangen. Der derzeit noch unbekannte Täter hebelte eine Terrassentüre auf und gelangte so ins Gebäude. Zuvor war schon versucht worden, die Rohbautüre am Haupteingang aufzuhebeln. Im Rohbau selbst wurde augenscheinlich nichts entwendet, der Täter verursachte aber einen Schaden von rund 1.500 Euro.

Der zweite Einbruch wurde in eine Lagerhalle verübt, die außerorts 400 Meter weiter zwischen Laudenbach und Himmelstadt steht. Hier gelang es dem Täter, eine Metalleingangstüre aufzuhebeln und so in die Halle zu gelangen. Dort entwendete der Einbrecher nach ersten Erkenntnissen lediglich einen Steckschlüsselsatz im Wert von rund 100 Euro. Darüber hinaus hinterließ er einen Sachschaden von rund 150 Euro.

Geldbörse im Supermarkt gestohlen

Zellingen-Retzbach. Eine günstige Gelegenheit nutzte am Samstagvormittag ein unbekannter Dieb, der in einem Retzbacher Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet „Am Güßgraben" eine Geldbörse aus einer Handtasche stibitzte.

Die 76-jährige Geschädigte war zwischen 10 und 10.30 Uhr im besagten Markt beim Einkaufen und hatte ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Der derzeit noch unbekannte Täter wartete im Tatzeitraum einen geeigneten Moment ab und zog den Geldbeutel unbemerkt aus der geschlossenen Handtasche. Neben mehrerer Dokumente und Identitätspapiere hatte die Börse noch rund 400 Euro an Bargeld enthalten.

Die Karlstadter Polizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Langfinger aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.