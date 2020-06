Obernburg/Elsenfeld: Gleich zweimal mit Drogen von der Polizei erwischt

Gegen 15.00 Uhr war der amtsbekannte junge Mann einer Zivilstreife in der Altstadt von Obernburg aufgefallen. Als der Elsenfelder die Streife bemerkte, versuchte er, sich Richtung Rosengarten abzusetzen, konnte im dortigen Bereich aber überprüft werden. Die Beamten stellten bei ihm knapp 20 Gramm Amfetamin sicher. Der Elsenfelder hatte noch versucht, sein Betäubungsmittel unbemerkt in einem Gebüsch zu entsorgen. Dies blieb den eingesetzten Beamten jedoch nicht verborgen.

Man trifft sich im Leben immer zweimal, muss sich der ertappte Konsument gedacht haben, denn am Dienstag Abend fiel er erneut einer Streife auf. Diesmal in Elsenfeld im Bereich der Birkenstraße. Auch hier versuchte der Elsenfelder bei Erblicken der Streife, sein Betäubungsmittel zu verstecken. Die eingesetzten Beamten ließen sich jedoch nicht täuschen und konnten erneut mehrere Gramm Amfetamin sicherstellen.

Nächtliche Personenkontrollen-Marihuana sichergestellt

Kleinwallstadt/Klingenberg/Elsenfeld. Bei einer nächtlichen Kontrolle des Bahnhofs in Kleinwallstadt haben Beamte der PI Obernburg zwei junge Männer im Bahnhofsbereich dabei überrascht, als diese gemeinsam einen Joint rauchten. Die beiden Kleinwallstädter versuchten sich bei Erkennen der Polizeistreife aus dem Staub zu machen. Einer der beiden konnte jedoch von den Polizeibeamten angehalten werden. Der junge Kleinwallstädter hatte diverse Betäubungsmittelutensilien einstecken. Am Aufenthaltsort am Bahnhof konnten die Beamten eine kleine Menge Marihuana sicherstellen, die der Flüchtende dort bei Erkennen der Streife „entsorgt“ hatte.

Auch in der Brückenstraße in Klingenberg ist eine Betäubungsmittelkonsumentin zu nächtlicher Stunde am Dienstag früh gegen 00.30 Uhr einer Streife aufgefallen. Als die Beamten die 16-Jährige überprüfen wollten, händigte sie den Beamten mehrere Gramm Marihuana und einen Joint aus. Die junge Dame musste ihren nächtlichen Ausgang beenden und wurde von der Streife zuhause der Mutter übergeben.

In der Marienstraße in Elsenfeld ertappten Beamte der PI Obernburg am Montag, kurz vor Mitternacht, einen Betäubungsmittelkonsumenten, der in seiner Bauchtasche mehrere Gramm Amfetamin mit sich führte. Den amtsbekannten Konsumenten erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrt missachtet

Niedernberg. Beim Einbiegen in die Römerstraße ist am Montag Abend gegen 17.35 Uhr eine Niedernbergerin verunfallt. Die Skodafahrerin war, von der Santesstraße kommend, nach rechts in die Römerstraße eingebogen und hatte hier einen vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Mitsubishi übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Bei der Gurtkontrolle alkoholsiert

Sulzbach. Ein nichtangelegter Sicherheitsgurt ist Grund für die Kontrolle eines Auto-Fahrers am Montag Vormittag gegen 11.20 Uhr gewesen. Einer Streife war der Mitsubishi-Fahrer in der Industriestraße aufgefallen. Als die Beamten den „Gurtmuffel“ beanstandeten, stellten sie fest, dass dieser scheinbar auch Alkohol zu sich genommen hatte. Eine Überprüfung am Alcomaten ergab dann einen Wert von 0,54 Promille. Den Alkoholsünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.

xere/Polizei Obernburg