Obernburg: Zweimal beim Diebstahl gescheitert

Gleich zweimal versuchte ein 37-jähriger sein Glück beim Ladendiebstahl am Sonntagnachmittag in einer Tankstelle. Gegen 16:30 Uhr versuchte der Mann zwei Dosen Alkoholika in seinem Rucksack zu verstecken und die Tankstelle zu verlassen. Die Mitarbeiterin bemerkte das Vorhaben und konnte den Diebstahl verhindern. Nur wenige Minuten danach kam der Täter nochmals in den Laden und versuchte erneut eine Dose zu stehlen. Jetzt konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Personalienfeststellung konnte dann auch noch ein Alkoholwert von 2,42 Promille festgestellt werden.