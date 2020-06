Obernburg: Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung

Zu einem Unfall mit rund 15.000 Euro Schaden kam es am Montag, gegen 22:00 Uhr, an der Kreuzung Mömlingtalring / Siegfriedstraße. Die 20-jährige Fahrerin eines VW Polo kam von der Siegfriedstraße und wollte in den Mömlingtalring einbiegen, hierbei stieß mit dem Mini Cooper einer 19-jährigen zusammen. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 12 und 17 Uhr. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Bergstraße gegen eine Backsteinmauer und verursachte einen Schaden von gut 5.000 Euro.