Obernburg und Wörth: Roller ohne Versicherungsschutz

Es wurde festgestellt, dass noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht war und somit kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. . Am Samstagnachmittag hatte die Polizei bereits gegen 16.35 Uhr in der Miltenberger Straße einen Roller kontrolliert. Auch hier stellte sich heraus, dass für das Versicherungsjahr 2021 noch kein gültiges Kennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. In Wörth fiel am Samstag, gegen 8 Uhr einer Streifenbesatzung in der Presentstraße ein Rollerfahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 46-jährige Fahrer an, dass sich seine Frau um das neue Kennzeichen kümmern wollte. Auch hier wurde die Fahrt beendet.

Joint geraucht

Erlenbach. Am Samstagabend bestreifte die Sicherheitswacht das Stadtgebiet von Erlenbach. Im Bereich des Rathauses wurde eine 18-jährige beim Konsum eins Joints festgestellt. Die hinzugerufene Streife der Polizei Obernburg stellte das Betäubungsmittel sicher.

Marihuana aufgefunden

Niedernberg. Am Samstag gegen 15.40 Uhr wurde ein 17-jähriger am Mainufer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Marihuanageruch festgestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana, sowie Schnupftabak aufgefunden und sichergestellt.

Unfallflucht

Elsenfeld. Am Samstag ereignete sich in der Zeit von 14.00 Uhr - 20.20 Uhr in der Birkenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Von einem bislang unbekannten Verursacher wurde ein geparkter Mercedes im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 EUR.

Kleintraktor ohne Zulassung

Kleinwallstadt. Am Samstag gegen 11.50 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Obernburg im Bereich der Staatsstraße 2309 Verkehrskontrollen durch. In Sichtweite zur Kontrollstelle hielt ein Kleintraktor mit Anhänger an und der Fahrer versuchte erfolglos sich zu entfernen. Es wurde festgestellt, dass der Traktor über keine Betriebserlaubnis verfügt und auch der Anhänger keine entsprechende Kennzeichnung aufwies. Den 55-jährigen Fahrer erwartet u. a. eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Unfallflucht

Kleinwallstadt. Am Freitag ereignete sich in der Zeit von 8 Uhr - 11 Uhr im Bereich Spessartstraße/Ringstraße eine Verkehrsunfallflucht. Von einem bislang unbekannten Täter wurde ein geparkter Audi A 4 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ggf. könnte es sich bei dem Verursacher um einen Lastwagen handeln, der beim Abbiegen gegen den Audi stieß. Der Lastwagen bog gegen 8 Uhr von der Spessartstraße in die Ringstraße ab und brauchte hierfür lt. Zeugen ungewöhnlich lange. Zu dem Lkw liegen keine weiteren Hinweise vor. Der Audi wurde im Bereich der vorderen linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

mkl/Polizei Obernburg