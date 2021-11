Obernburg: Polizei finder Drogen und Waffen bei Einsatz wegen Ruhestörung

Sofort nachdem auf Klingeln jemand die Wohnungstüre geöffnet hatte, fiel den Beamten starker Marihuanageruch auf. Daraufhin wurden die sechs anwesenden Personen überprüft. In der Wohnung wurden Haschisch, Marihuana und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Bei einer anwesenden Dame wurden in einer Attrappe einer Getränkedose ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden. Im Wohnzimmer tauchte bei der Wohnungsdurchsuchung eine Federdruckpistole auf. Aufgrund des fehlenden Zulassungszeichens war die Waffe erlaubnispflichtig. Aufgrund der fehlenden Erlaubnis wurde die Waffe sichergestellt. Der Einsatz wegen einer Ruhestörung endete mit der Einleitung mehrerer Strafverfahren.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Elsenfeld. Seinem Beifahrer hat der Fahrer eines Opels zu verdanken, dass gegen ihn nun wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss ermittelt wird. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Rück fiel beim Beifahrer in einem Opel auf, dass er penetrant nach Marihuana roch. Bei der Durchsuchung fand sich auch eine kleinere Menge Haschisch. Daraufhin wurde der Fahrer näher in Augenschein genommen. Ein Drogenvortest bei dem 25jährigen verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Auto auf dem Dach gelandet

Wörth. Ein Rätsel ist der Polizei das Fahrmanöver einer Toyotafahrerin, bei dem ihr Fahrzeug auf dem Dach landete. Die 41-Jährige war mit ihrem Kleinwagen am Samstagnachmittag vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Presentstraße gefahren.

Beim Beschleunigen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das prallte zunächst in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Schließlich kam der Toyota wieder am Ausgangsort der Fahrt zum Liegen, nämlich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, verzichtete aber trotz des Rats vom Notarzt auf eine ärztliche Behandlung.