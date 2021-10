Obernburg: Betrunken auf E-Scootern unterwegs

Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und beide mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurden Atemalkoholkontenrationen von 0,27 und 0,36 mg/l festgestellt. Die beiden Farhzeig-Führer haben sich nun im Bußgeldverfahren zu verantworten, das auch eine Fahrverbotsauferlegung beinhaltet.





Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Obernburg. Am Sonntag ereignete sich um 0.50 Uhr ein Unfall im Pfaffenbergweg, bei dem ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ein 31-jähriger Opel-Fahrer befuhr die steil ansteigende Straße in Richtung Höhenweg, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge rollte der Pkw mehrere Meter einen Abhang hinab und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 40-jähriger Begleiter konnten sich selbstständig aus dem Kfz befreien. Der 31-Jährige blieb unverletzt, der 40-Jährige musste zur weiteren Behandlung mit nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Zur Bergung des Opels waren die Freiwillige Feuerwehr Obernburg und auch ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Bei der Unfallaufnahme brachte es der Unfallverursacher auf eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 mg/l. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und hat sich nun im Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung zu verantworten.

mkl/Polizei Obernburg