Obernburg Autofahrerin übersieht anderes Auto - ein Verletzter

Zur Unfallzeit, gegen 17:35 Uhr, wollte eine Großostheimerin, vom Weidig kommend, nach links in die B426 Richtung Mömlingen einbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw Kia Venga, dessen Fahrer Richtung Obernburg unterwegs war. Beim Einbiegen in die Vorfahrtsstraße rammte die Seat Leon-Fahrerin den Kia und fuhr in dessen rechte Fahrzeugseite. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Beifahrer im Kia leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro.

Beim Radeln telefoniert - Marihuana aufgefunden

Mömlingen. Eine Verkehrsstreife der PI Obernburg hat am Montag, gegen 14.20 Uhr in Mömlingen einen Radler angehalten, weil dieser während der Fahrt sein Handy benutzte. Als die Beamten den 17-Jährigen anhielten, konnte sich dieser nicht ausweisen. Durch Vorzeigen seiner Habseligkeiten, die er in der Hosentasche mitführte, wollte der Jugendliche der Streife beweisen, dass er weder Geld noch einen Ausweis mit sich führt. Hierbei kam jedoch ans Licht, dass in einer Packung Tabak auch ein intensiv riechendes Päckchen Marihuana versteckt war. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Den Mömlinger erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rennradfahrer gestürzt

Klingenberg. Ein verletzter Radfahrer ist am Mittwoch Nachmittag 15:10 Uhr, aus Klingenberg gemeldet worden. Ein Radsportler war hier mit seinem Rennrad auf dem Radweg im Bereich der Mainbrücke unterwegs gewesen. Auf der Steigungsstrecke zur Brücke hin kam der Radler wegen eines Fahrfehlers zu Fall und prallte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich vermutlich einen Beckenbruch zu und musste von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden.

Auffahrunfall auf B 469

Großwallstadt. Am Montag Nachmittag gegen 13:45 Uhr ist es auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg zu einem Unfall gekommen. Zur Unfallzeit war einem Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, ein Reifen geplatzt. Der Fahrer des Lkw bremste daher sein Fahrzeug stark ab. Ein hinter dem Lkw herfahrende Aschaffenburgerin konnte aufgrund ausreichendem Abstand ihr Fahrzeug abbremsen und ein Auffahren auf den Lkw verhindern. Für eine 23-jährige Miltenbergerin kam das Bremsmanöver der vorausfahrenden Fahrzeuge zu unerwartet. Die Toyotafahrerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw Renault auf. Hierbei entstand an den beteiligten Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die noch fahrbereiten Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme die fahrt fortsetzen.

Fahrzeug gerät während Fahrt in Brand

Klingenberg. Am Montag Mittag ist ein Pkw im Bereich der Rosenbergstraße in Brand geraten. Gegen 12.50 Uhr hatte der Fahrer eines Pkw Smart bemerkt, dass sich das hintere rechte Rad seines Fahrzeuges nicht mehr dreht und hierdurch ein Brand am Heck des Pkw entstand. Der aufmerksame Fahrer fuhr hierauf mit seinem Kleinwagen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes um das Feuer im bereich des Hinterrades zu bekämpfen. Durch die verständigte und schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Der Sachschaden an dem Smart dürfte ca. 1000 Euro betragen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Obernburg