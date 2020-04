Obernburg: Auto übersehen, Unfall gebaut

Am Samstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Miltenberger Straße/Oberer neuer Weg. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Opel vom Oberen neuen Weg kommend in den Kreisverkehr ein, obwohl dieser bereits durch einen 27-Jährigen mit seinem Fiat befahren wurde. Der Unfallverursacher hatte das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug übersehen. Beide Autos wurden beschädigt, es entstand insgesamt Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Kennzeichen ausgetauscht

Klingenberg. Am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, wurde in der Brückenstraßen ein Audi aus dem Zulassungsbezirk Würzburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen für einen VW Golf ausgegeben waren. Der 21-jährige Fahrer aus Würzburg hatte den Audi käuflich erworben. Anstatt das Auto ordnungsgemäß zu versichern und zuzulassen, hatte er ihn kurzerhand mit Kennzeichen seines VW Golf versehen. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, sowie wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Frisch gepflanzte Blumen geklaut

Klingenberg-Röllfeld. Zwischen Samstag und Sonntag kam es zu einem Diebstahl zum Nachteil des Wandervereins. In einem umzäunten Gartengrundstück des Wandervereins wurden durch einen noch unbekannten Täter insgesamt 13 frisch gesetzte Pflanzen ausgegraben und entwendet. Der Wert der Pflanzen beträgt ca. 45 Euro.

xere/Polizei Obernburg

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0