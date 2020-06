Obernburg: 88-Jährige gefährdet andere Autofahrer

Eine 88-jährige Dame fuhr am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Da die Dame sehr unsicher und langsam unterwegs war, gingen mehrerer Meldungen über einen Schlangenlinienfahrer ein. Eine hinzugezogene Streife konnte beobachten, wie das Fahrzeug immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Es ist anzunehmen, dass weitere Fahrzeugführer durch das Verhalten der Dame gefährdet wurden. Die Fahrerin nahm zunächst das Polizeifahrzeug trotz optischem und akustischem Anhaltesignal nicht wahr, konnte dann aber in Obernburg einer Kontrolle unterzogen werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein der Dame sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Erlenbach : Diebstahl eines Kennzeichens

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, den 10.6.2020 im Zeitraum von 05:45 bis 15:30 Uhr, das Kennzeichen (MIL-SB432) am Heck eines KIAs. Der Wagen war am Klinikum in Erlenbach abgestellt. An derselben Örtlichkeit parkte im Zeitraum von 11:00 - 20:00 Uhr ein VW, dessen hinteres Kennzeichen (MIL-KA654) ebenfalls entfernt wurde.

Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus in Niedernberg

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einer Gartenanlage im Stückerweg und entwendete aus dem dortigen Gartenhaus mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1200€.

Verkehrsunfallflucht in Niedernberg

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Zeitraum vom 04.06 bis zum 11.06.2020 einen Zaun in der Bietstraße und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 500€.

stru/Polizei Obernburg