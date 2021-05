Obernau: 73-Järhiger schlägt Kind mit Walking-Stock

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, geriet ein Rentner mit zwei Teenagern im Alter von 13 Jahren auf einem Parkplatz in der Maintalstraße in Streit. Grund war die Ermahnung der Jungs, keinen Müll zu hinterlassen. Der Streit eskalierte, woraufhin der ältere Mann einem 13-Jährigen mit seinem Walking-Stock auf den Kopf schlug. Der Junge erlitt hierdurch eine kleine Platzwunde auf der Stirn. Er wurde im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme seiner Mutter übergeben. Ein Arzt wurde im Anschluss selbstständig aufgesucht. Gegen den Rentner wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt.

Alkoholisierter Mann leistet Widerstand gegen Polizeistreife

Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 22:45 Uhr, fiel in der Herrleinstraße ein lautstark streitendes Pärchen auf, sodass die Polizeiinspektion Aschaffenburg informiert wurde. Die beiden waren erheblich alkoholisiert, weshalb der 39-jährige Mann aggressiv auf Ansprache durch die Beamten reagierte. Als er kontrolliert werden sollte, wollte er sich der Maßnahme entziehen und zog sogar seine Freundin mit einem kräftigen Griff am Hals mit sich. Daraufhin wurde der 39-Jährige von seiner 41-jährigen Freundin getrennt und zu Boden gebracht. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand, wodurch die eingesetzte Polizistin und der Polizist leicht verletzt wurden. Eine weitere Streife unterstützte bei seiner Fesselung, sodass der Aggressor dem Gewahrsam in einer Zelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg zugeführt werden konnte. Dort erfolgte zudem eine erkennungsdienstliche Behandlung. Da die Frau eine Wunde im Gesicht aufwies, deren Herkunft noch ungeklärt ist, wurde ein Rettungswagen alarmiert. Die hilfsbedürftige Dame verhielt sich renitent gegenüber den Rettern, weshalb eine Polizeistreife den Transport in ein Krankenhaus begleiten musste. Nach ihrer medizinischen Erstversorgung wurde die alkoholisierte 41-Jährige zu ihrem Schutz ebenfalls in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das Pärchen konnte am nächsten Tag die Dienststelle verlassen. Die Polizei leitete unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen den Mann ein.

Gasflaschen gestohlen

Damm. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Auhofstraße. Im außenliegenden Bereich wurden drei Lagerschränke aufgebrochen, aus welchen zwei Flaschen Kältemittel entwendet wurden. Der Firma entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Scheibe einer Schule eingeschlagen - Getränkepackung als Tatmittel

Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 10:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person ein Fenster einer Grundschule in der Hockstraße. Zunächst befüllte der Täter einen Getränke-Tetra-Pak mit Beton, sodass ein fester Wurfgegenstand geschaffen wurde. Dieser wurde in ein Fenster im Erdgeschoss geworfen, das im Anschluss ein circa 25 Zentimeter großes Loch aufwies. Der Schule entstand ein drei- bis vierstelliger Schaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht in Stockstadt - Zeugen gesucht

Stockstadt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstag, im Zeitraum von 06:50 Uhr bis 15:40 Uhr, einen Pkw Mercedes. Dieser stand in der Hahnenkammstraße abgestellt und weist nun eine eingedrückte Front auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr - Weißes Fahrzeug flüchtig

Laufach. Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 26 zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr kurz nach dem Kreisel an den Weyberhöfen. Ein schwarzer Pkw BMW fuhr in Fahrtrichtung Lohr, während ein unbekannter weißer Pkw entgegenfuhr. Durch die Fahrzeugberührung wurde der linke Außenspiegel des Pkw BMW abgerissen und in dreistelliger Höhe beschädigt. Bis der BMW-Fahrer wendete und an die Unfallstelle zurückkehrte, war das unbekannte weiße Fahrzeug geflüchtet.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.