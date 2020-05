Obdachlosenheim in Frammersbach: Vandalismus oder Einbruch?

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Eingangstür des Hauses in der Bergstraße eingetreten. Entwendet wurde scheinbar nichts. Der Sachschaden an der Tür beträgt ca. 150,- Euro. Durch die eingesetzte Polizeistreife konnten Blutspuren gesichert werden. Über einen ersten Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich zur Tatzeit grölende Jugendliche sich im Bereich aufgehalten hatten.

Die Polizeiinspektion Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt gerne weitere Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

