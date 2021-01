Notruf missbraucht - teurer Polizeieinsatz in Arnstein

Am Mittwoch rief ein 48-jähriger Mann aus Arnstein gegen 23 Uhr über die Notrufnummer der Polizei an und teilte mit, dass bei ihm gerade eingebrochen würde und legte nach seiner Mitteilung gleich auf. Beim Versuch eines Rückrufes war der Anschluss des Anrufers nicht mehr erreichbar.

Aufgrund dessen fuhren Streifenbesatzungen aus Karlstadt und Schweinfurt unverzüglich zur Adresse des Anrufers. Dieser gab zunächst an keinen Anruf bei er Polizei getätigt zu haben, räumte sein Verhalten, für das er keinen Grund nennen wollte, aber letztendlich ein.

Neben einer Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen wird auf den Mann auch eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz zukommen.

Parkplatzrempler in Zellingen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwoch gegen 09:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Würzburger Str. in Zellingen. Ein 77-jähriger Mann und ein 40-jähriger rangierten dort zeitgleich rückwärts aus Parkbuchten aus, wobei es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro.

Auffahrunfall in Gänheim

Gänheim, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch kam es gegen 13:15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Binsbach und Gänheim zu einem Auffahrunfall. Ein 53-jähriger Mann wollte kurz vor Gänheim mit seinem Pkw, an dem er einen Anhänger mitführte, abbiegen und verringerte dazu seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 53-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Autofahrer unter Drogen - Blutentnahme

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Autofahrers in Himmelstadt stellten die Beamten am Mittwoch gegen 19:00 Uhr fest, dass dieser deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

