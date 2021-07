Notarztfahrzeug in Würzburg in Unfall verwickelt

Am Samstagmorgen gegen 2.35 Uhr befuhr ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) die Mergentheimer Straße in Richtung Heidingsfeld unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten. An der Kreuzung zur Andreas - Grießer - Straße fuhr das NEF bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und rammte ein gerade von der Andreas - Grießer - Straße in die Mergentheimer Straße einbiegendes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Zudem wurden alle vier Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in die Uni - Klinik.

Betrunkener Rennt in Würzburg vor Auto

Würzburg/ Innenstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Mainkai zu einem Verkehrsunfall. Der 19 - jährige Unfallverursacher rannte unvermittelt auf die Fahrbahn, ein herannahender Wagen konnte noch abbremsen, ein anderer nicht mehr. Der Unfallverursacher wurde von dem zweiten Auto erfasst, fiel auf den Wagen und blieb eicht verletzt am Straßenrand liegen. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Autokennzeichen in Sanderau gestohlen

Würzburg/Sanderau. In der Zeit vom 22.07.2021, 15:00 Uhr bis 23.07.2021, 12:30 Uhr, wurden in der Sonnenstraße in Würzburg insgesamt vier Kennzeichen von drei geparktenAuto gestohlen.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer Täterhinweise geben kann, wird gebeten, diese unter 0931/457-2230 an die Polizeiinspektion Würzburg - Stadt mitzuteilen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg