Nissan landet im Wald bei Weibersbrunn auf dem Dach

Gegen 19 Uhr war der Fahrer - oder die Fahrerin - des Micra auf einem geschotterten Waldweg von Echterspfahl nach Weibersbrunn unterwegs. Als der Micra aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve geradeaus rutschte, fuhr er in eine Böschung, prallte gegen einen Baum und kippte aufs Dach. Die drei Insassen, eine 18-Jährige, eine 17-Jährige und ein 17-Jähriger wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden von einem Notarzt und Rettungsdienst versorgt und dann in Krankenhäuser eingeliefert. Vor Ort konnte nicht abschließend geklärt werden, wer den Wagen gefahren hatte. Das Fahrzeug wurde deshalb sichergestellt, die Polizei veranlasste weitere Ermittlungen. Die Feuerwehr Weibersbrunn sicherte die Unfallstelle und unterstützte den Abschleppdienst bei den Bergungsarbeiten. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehrere tausend Euro summiert.

mkl/Ralf Hettler