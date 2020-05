Wörth: Siebenjähriger stürzt vom Tretroller

Ein siebenjähriger Junge ist am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr mit seinem Tretroller verunfallt. Der Junge war mit seiner Mutter auf dem Boxbergweg vom Waldhaus kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt Solarpark verlor der Junge auf der abschüssigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Spielgerät und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei schlug er mit dem unbehelmten Kopf auf die Fahrbahn auf und erlitt hierbei leichtere Verletzungen. Vorsorglich wurde der Wörther Junge ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Niedernberg: Betäubungsmittelkonsumenten überprüft

Eine dreiköpfige Personengruppe ist einer Polizeistreife am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr aufgefallen. Die Beamten konnten die jungen Erwachsenen im Bereich der Eifelstraße auf einem Wiesengrundstück beobachten. Ein junger Mann aus der Gruppe baute sich augenscheinlich gerade einen Joint. Als der junge Mann die Streife erblickte, schluckte er seinen Joint, die Beamten konnten allerdings noch eine weitere geringe Menge Marihuana bei dem Niedernberger sicherstellen. Gesundheitliche Problem hatte der junge Mann durch das Verschlucken glücklicherweise nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sulzbach: Radfahrer gestürzt

Zu einem Radunfall sind Beamte der Polizei Obernburg am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr ausgerückt. Hier war eine Radfahrerin beim Einbiegen vom Akazienweg in die Bahnhofstraße gestürzt. Die 59-Jährige war mit dem Vorderrad an die Bordsteinkante gekommen und hierdurch mit dem Rad ins Straucheln gekommen. Sie stürzte und prallte mit dem Kopf gegen einen Pflanzring einer Grundstückseinfriedung. Die Gestürzte wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

stru/Polizei Obernburg