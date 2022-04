Niesanfall verursacht Verkehrsunfall bei Alzenau-Nord

Glück im Unglück hatte ein Ehepaar am Mittwoch A45. Gegen 11:30 Uhr erlitt der 84-jährige Fahrer eines Mercedes, der in Richtung Aschaffenburg unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Alzenau-Nord, laut eigenen Angaben, einen Niesanfall. Dies führte in der Folge dazu, dass er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst ein Verkehrszeichen überfuhr. Im weiteren Verlauf konnte er den Zusammenstoß mit einer Wegweiser-Tafel nicht verhindern und schleifte eine dazugehörige Befestigungsstange mit sich. Letztendlich kam das Fahrzeug nach gut 100 Metern in einem Busch zum Stehen. Der Fahrer selbst sowie seine 89-jährige Beifahrerin blieben augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf geschätzte 12.500 Euro. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich mehrere Ersthelfer um das Ehepaar.