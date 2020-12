Niemand verletzt bei Auffahrunfall auf der A3 bei Mainaschaff

Am Donnerstag fuhr gegen 21 Uhr eine 27-Jährige mir ihrem VW auf der A3 bei Mainschaff aus Unachtsamkeit auf den Toyota eines vorausfahrenden 27-jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt.

Lkw streift anderen Lkw und flüchtet

Kleinostheim. Am Donnerstag befuhr ein 30-jähriger mit seinem Sattelzug die A3 in Richtung Würzburg auf dem rechten der drei Fahrstreifen und passierte hier gegen 16 Uhr die Anschlussstelle Aschaffenburg-West. Zu diesem Zeitpunkt versuchte an dieser Anschlussstelle ein bislang Unbekannter mit seinem Lkw Daimler auf die A3 aufzufahren. Hierbei kam es zweimal zu einem seitlichen Kontakt der Zugfahrzeuge wodurch ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro entstand. An der Anschlussstelle Goldbach verließ der Unfallverursacher dann die A3 und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gegen den Fahrer des inzwischen ermittelten Lkw Daimler wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Mann ohne Fahrerlaubnis mit Pkw-Wohnanhänger-Gespann unterwegs

Bessenbach. Am Donnerstag kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei ein Pkw-Wohnwagen-Gespann auf der A3 bei Bessenbach. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass 30-jährige Fahrer keine ausreichende Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Gespann besaß. Zudem hatte der Herr vor Fahrtantritt das hintere Kenneichen des ziehenden Fords vom Pkw ab- und an den Wohnwagen anmontiert, vermutlich um über die fehlende Zulassung des Anhängers hinweg zu täuschen. Der Wohnwagen war weder für den Verkehr zugelassen, noch versichert. Die Weiterfahrt des Herrn wurde daraufhin unterbunden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

sob/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach