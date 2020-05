Niedernberg: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Beamte der Polizei Obernburg haben am Montagabend gegen 20.45 Uhr einen Drogenkonsumenten aus dem Verkehr gezogen. Der 20-Jährige war im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Römerstraße angehalten worden. Bei seiner Überprüfung zeigte der junge Mann starke drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Beamten konnten bei ihm eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Wegen seiner Auffälligkeiten ordneten die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt unterbanden die Polizeibeamten. Den Drogenkonsumenten erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Ein aufgepimptes E-Bike haben Beamte der Polizei Obernburg am Montagabend gegen 20.00 Uhr in der Großostheimer Straße angehalten. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Groß-Umstädter sein Rad mittels eines Tuning-Moduls „beschleunigt“ hatte. Die Beamten stellten das E-Bike sicher, um eine Begutachtung durchzuführen. Den jungen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Übers Wochenende haben Unbekannte das Wasserkraftwerk Obernbau mittels Graffiti - Schmierereien beschädigt. Die noch unbekannten Täter beschmierten eine Wand sowie eine Türe des Kraftwerkbaus mit diversen Schriftzügen in schwarzer und rosa Farbe. Bei den Tätern könnte es sich um mehrere Jugendliche handeln, die am späten Freitag Nachmittag dort beobachtet werden konnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

An der Kreuzung der Elsenfelder Straße mit der Liebigstraße hat es am Montagvormittag gegen 10.00 Uhr gekracht. Zur Unfallzeit fuhr ein Offenbacher mit seinem Kleintransporter an die Kreuzung zur Liebigstraße heran, um diese Richtung Ortsmitte zu überqueren. Nachdem er zunächst am Stoppschild angehalten hatte, fuhr er los, übersah aber einen vorfahrtsberechtigt von rechts aus der Unterführung kommenden Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

Röllbach : Sachbeschädigung an Toilettenanlage und Müll hinterlassen

Unbekannte haben im Zeitraum vom 08.05.2020 00:00 (Fr) - 14.05.2020 23:59 (Do) am Grillplatz in Röllbach die dortige Toilettenanlage am Röllbachbrunnen beschädigt. Bauhofmitarbeiter haben hier die Spuren einer „Illegalen“ Party entdeckt. Scheinbar haben hier Jugendliche unangemeldet den Grillplatz benutzt und die Sachbeschädigung begangen. Weiterhin hinterließen sie den Müll, der anfiel. Die Polizei bittet hier um hinweise aus der Bevölkerung.

stru/Polizei Obernburg