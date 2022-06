Niedernberg: Rentnerin auf Feldweg gestürzt - Suchaktion mit Drohnen

Drohnenflug bei Sonnenuntergang. In Geiselbach sind offenbar vermehrt unzulässige Überflüge beobachtet worden. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa

Das Pflegeheim, in dem sie wohnt, hatte sie als vermisst gemeldet. Gemeinsam mit der Feuerwehr Niedernberg startete das Heim eine Suchaktion, bei der auch Drohnen der Bergwacht eingesetzt wurden, die die Frau letztendlich fanden.

Die alte Dame wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht.

Mit Joint erwischt

Am Mittwochabend wurde in junger Mann in Erlenbach von der Polizei dabei erwischt, wie er einen Joint rauchte. Die geringe Menge Marihuana wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet.