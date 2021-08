Niedernberg: Klau am Honisch Beach

Bei ihrer Rückkehr mussten sie feststellen, dass die Gegenstände im Gesamtwert von über 50 Euro fehlten und keiner der umliegenden Personen etwas Auffälliges bemerkt hatte.

In diesem Zusammenhang wird auf die Gefahr von solchen Diebstählen an Badeseen oder Schwimmbädern hingewiesen. Lassen Sie Ihre Wertgegenstände nicht unbeobachtet am Platz und verständigen Sie im Bedarfsfall neben ihnen liegende Badegäste.

Haltenden Wagen übersehen und aufgefahren

Obernburg. Nachdem zwei Verkehrsteilnehmer von der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg, an der Anschlussstelle Obernburg Süd hintereinander abgefahren waren, wollte die vorausfahrende Fahrerin nach rechts in Richtung Mömlingen abbiegen. Aufgrund der Verkehrssituation musste sie mit ihrem Wagen bis zum Stand abbremsen. Der hinter ihr fahrende Auto-Führer übersah dies und fuhr auf die Heckstoßstange auf. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Insassen des vorderen Wagens leicht verletzt. Es erfolgte in beiden Fällen eine ambulante Versorgung im Krankenhaus Erlenbach. Beide Fagrzeuge konnten eigenständig von der Unfallstelle entfernt werden.

mkl/Polizei Obernburg