Nicht geschmeckt? Döner löst Streit in Aschaffenburg aus

Anlass dafür war, dass der Gast mit dem bestellten Fleischgericht im Fladenbrot nicht zufrieden war. Daraufhin wurde sich gegenseitig beleidigt und auch mit Schlägen gedroht. Die Streifenbeamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahmen schließlich zwei wechselseitige Strafanzeigen auf.

Einbruch in Kellerräume

In der Weißenburger Straße (zwischen Kolpingstraße und Duccastraße) verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag auf Montag unbefugt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurden mehrere Kellerabteile gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, ist nach aktuellem Stand noch unbekannt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Mit Alkohol am Steuer erwischt

Johannesberg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Dienstag, gegen 20:15 Uhr, einen 87-jährigen VW-Fahrer an. Schon beim Öffnen der Fahrertür wurde durch die Beamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt des Herren wurde daraufhin unterbunden. Weiterhin erfolgte eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der Autofahrer muss mit einem Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Auffahrunfall mit vier Autos

Kleinostheim. Aufgrund von stockendem Verkehr kam es am Dienstag, um 13:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Hanauer Straße kurz nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung der A45. Ein 46-jähriger Ford-Fahrer bemerkte das Abbremsen der Autos vor ihm erst zu spät und fuhr einem Skoda ins Heck. Dieser wurde wiederum auf einen Dacia und ein weiteres, davor stehendes, Auto geschoben. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Eine 22-jährige Autofahrerin, welche sich an vorderster Stelle befand, klagte anschließend über Kopf- und Nackenschmerzen. Die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Unfall mit Bus nach Vorfahrtsverstoß

Mainaschaff. Am Dienstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, missachtete ein 88-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines Busses an der Kreuzung der Industriestraße und Holzweg. Nach eigenen Angaben wurde der Unfallverursacher durch die Sonne geblendet und schätzte die Entfernung des Busses deshalb falsch ein. Infolgedessen fuhr er dem Bus in die Seite, welcher dadurch an der hinteren Tür beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Tierpark

Haibach. Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Tierpark in der Büchelbergstraße. Dort brach er einen Türriegel auf und entwendete einen Schlüsselbund aus der Futterkammer. An einer weiteren Tür scheiterte der Einbrecher, sodass es nach ersten Erkenntnissen zu keinem weiteren Beuteschaden kam.

Dieb klaut getragene Schuhe

Goldbach. Ein bislang unbekannter Täter begab sich am Dienstag um 02:47 Uhr auf ein privates Wohngrundstück in der Marienstraße. Dort entwendete der Dieb vier Paar getragene Schuhe, welche vor der Haustür standen. Der Täter wurde bei seiner Tat von einer Überwachungskamera gefilmt.

vd/Polizei Aschaffenburg