Nicht aufgepasst: Autos kollidieren in Karlstadt

Dabei kollidierte ein 53-jähriger Autofahrer und eine 47-jährige Fahrerin. Glücklicherweise war der Anstoß gering, sodass lediglich Blechschaden entstand. Dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 4000 Euro.

Ohne notwendige Fahrerlaubnis unterwegs

Karlstadt. Am Morgen des 25. Februar fiel einer Streife der Polizeiinspektion Karlstadt ein Fahrzeuggespann in einem Karlstadter Ortsteil auf, welches genauer in Augenschein genommen wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer nötigen Fahrerlaubnis war, welche ihn zum Führen eines Autos samt Anhänger über 750 Kilogramm berechtigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.