Nicht angepasste Geschwindigkeit: Unfall aufgrund auf der Kahltrasse

In der Rechtskurve der Kahltrasse verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Hierbei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und stieß anschließend gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Wagen wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Unfall wurde von der Polizei Alzenau aufgenommen.

Alzenau. Zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Wagen vermutlich mit Anhängerkupplung oder Fahrradständer rückwärts gegen einen auf dem Parkplatz in der Neuwiesenstraße geparkten Dacia. Im Anschluss entfernte er sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Dacia entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Geiselbach. Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr fuhr ein 44 Jähriger mit seinem Touran von Waldrode kommend auf der Staatsstraße 2306 nach Geiselbach als mehrere Wildschweine die Straße kreuzten. Hierbei kam es zum Unfall bei dem die linke Seite des Tourans beschädigt wurde. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird 500 Euro geschätzt.

mkl/Polizei Alzenau