Neustadt-Erlach: Vater und Sohn greifen Polizeibeamte an

Beamte der PI Lohr wurden zu einer Vermisstensuche nach Erlach gerufen. Dort angekommen, teilte der Sohn des Vermissten den Beamten mit, dass er seinen Vater zwischenzeitlich gefunden hätte. Dieser hatte sich in einem, derzeit unbewohnten, Anwesen schlafen gelegt.

Als die Beamten den Mann weckten, reagierte dieser sofort aggressiv auf die Beamten und griff diese körperlich an. Er musste mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Sohn des Aggressors griff daraufhin die Beamten an und musste ebenfalls zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während der Maßnahmen, wurden die Beamten der PI Lohr, sowie die, zur Unterstützung hinzugekommenen Beamten der PI Marktheidenfeld, von Vater und Sohn mehrfach beleidigt.

Nachdem der stark alkoholisierte Vater nicht zu beruhigen war, wurde er im Bezirkskrankenhaus Lohr untergebracht. Dort wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg, eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt. Der 15-jährige Sohn wurde, nach Rücksprache mit dem Kreisjugendamt, in eine Jugendeinrichtung gebracht. Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Alle konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Gegen Vater und Sohn wird, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, Strafanzeige erstattet.

Ebay-Konto gehackt

Lohr-Ruppertshütten. Am Donnerstag teilte ein Mann aus Ruppertshütten der PI Lohr mit, dass Unbekannte sein Ebay-Konto gehackt hätten. Die Täter buchten vom Konto des Mannes unberechtigt Geld ab und kauften damit für 925 Euro „Dogecoin“. Bei „Dogecoin“ handelt es sich um eine Kryptowährung, ähnlich der bekannteren Kryptowährung „Bitcoin“. Wie die Täter Zugriff auf das Konto erlangten, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Sonnenschirme bei Unfall beschädigt

Lohr. Zu einen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr in der Fußgängerzone in Lohr a. Main. Eine Pkw-Lenkerin wollte von der Hauptstraße in die Meistergasse einfahren. Nach dem Abbiegen, streifte sie mit ihrem Dachträger zwei aufgespannte Sonnenschirme, der dortigen Osteria. Beide Schirme wurden beschädigt und mussten vom Personal abgebaut werden. An den Schirmen entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Mit „Monowheel“ auf der Alten Mainbrücke unterwegs

Lohr. Während einer Streifenfahrt stellten zwei Beamte der PI Lohr einen Mann fest, welcher mit einem sogenannten „Monowheel“ auf der Alten Mainbrücke unterwegs war. Bei dem“ Monowheel“ handelte es sich um ein einrädriges Sportgerät, welches im öffentlichen Straßenverkehr nicht betrieben werden darf. Während er Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass an dem „Monowheel“ ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen für ein Elektro-Kleinstfahrzeug (E-Roller) ausgestellt wurde. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Zudem erwarten den Mann mehrere Anzeigen.

Wildunfall

Langenprozelten. Zu einer Kollision zwischen einem Fuchs und einem Opel kam es am Freitag früh, gegen 04.45 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 19 in Fahrtrichtung Ruppertshütten. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 500 Euro.