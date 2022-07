Neunkirchen: Schrauben an Autoreifen gelockert

Laut Polizei war der linke vordere Autoreifen betroffen. Die Beamten haben nun Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Mofaunfall in Bürgstadt

Bürgstadt. Am Freitag gegen 11.20 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mofafahrer mit einer 19-jährigen Sozia auf der Auffahrt zur Martinsbrücke von Miltenberg kommend. Hierbei verlor der 22-Jährige die Kontrolle über das Mofa. Bei dem darauffolgenden Sturz wurden beide Personen leicht verletzt. An dem Mofa entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zielscheiben von Bogenparcours entwendet

Stadtprozelten. In dem Zeitraum von Dienstag, den 28.06.2022 bis Donnerstag, den 30.06.2022, hat ein bislang unbekannter Täter eine 3D-Zielscheibe aus dem Bogenparcour in dem Waldstück Nähe der Straße Große Steig entwendet. Die entwendete Zielscheibe hat die Form eines Fuchses.