Neunjähriger versucht Knete im Wert von 50 Euro in Mömlingen zu stehlen

Offensichtlich wollte er ganz bewusst den Kassenbereich umgehen. Bei näherer Nachschau konnte im Rucksack des Neunjährigen Spielknete im Wert von fast 50 Euro aufgefunden werden. Da das Kind weder seinen Namen noch seine Adresse richtig angeben konnte, wurde eine Streife der Polizei Obernburg hinzugezogen. Diese klärte letztlich die Identität des Strafunmündigen und übergab ihn nach eingehenden erzieherischen Worten der Beamten, die sichtlich beeindruckten, seinem Vater.

Einbruch in Gartenhaus : Eschau

In der Zeit von 06.07.20, 00.00 Uhr, bis 15.07.20, 00.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Gartenhaus, das an der Gartensiedlung neben der Staatsstraße 2308 liegt. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 50 Euro und es wurde neben einer Bohrmaschine und einem Rasenmäher auch ein Ladegerät für Werkzeugakkus entwendet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Erlenbach

Bei einem 40-Jährigen stellte eine Streife der Polizei Obernburg am Donnerstag gegen 20.50 Uhr eine geringe Menge Marihuana sicher, für deren Besitz er keine Erlaubnis hatte. Der Mann hielt sich zusammen mit einem Bekannten im Bereich des DB-Bahnhofs auf und hatte dort kurz zuvor offenbar auch Marihuana geraucht.

Fahrrad der Marke Eigenbau: Sulzbach

Ein sehr auffälliges Zweirad kontrollierten Beamte der Polizei Obernburg am Donnerstag gegen 18.45 Uhr in der Hauptstraße. Ein 64-Jähriger hatte hier offensichtlich ein Fahrrad so modifiziert, dass es sich mit einem Elektromotor und Akkus ausgestattet, von selbst fortbewegen konnte. Ein Treten in die Pedale war hierzu nicht mehr erforderlich. Das Gefährt wurde sichergestellt und einer technischen Begutachtung zugeführt. Der Rentner hätte für das Selbstbaukraftfahrzeug eine Betriebserlaubnis erwirken und einen Haftpflichtversicherungsvertrag abschließen müssen. Er hat sich nun im Strafverfahren zu verantworten.

Sachbeschädigung an Bauwagen: Großwallstadt

In der Zeit von 14.07.20, 17.30 Uhr, bis 15.07.20, 07.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheiben eines Bauwagens an einer Baustelle auf dem Flurbereinigungsweg ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/ienc