Neunjähriger läuft vor fahrendes Auto in Goldbach - Zeugen gesucht

Noch bevor die 72-jährige Autofahrerin bremsen konnte, kollidierte der Junge mit der rechten Fahrzeugseite. Er zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Verletzung des Sprunggelenkes zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt. Das Auto wurde verkratzt und im vierstelligen Bereich beschädigt. Der Unfall wurde von einer unbekannten Zeugin beobachtet, die sich jedoch vor Eintreffen der Streife entfernt hatte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Einstieg in Goldbacher Schule

Eine unbekannte Person stieg in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Schule Am Wingert ein. Der Täter verschaffte sich Zugang über ein Oberlicht und beschädigte dieses. Er verursachte in etwa 1000 Euro Sachschaden. Bis dato ist kein Beuteschaden bekannt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg /ienc