Neunjähriger in Kalrstadt von Auto erfasst und verletzt

Er lief der Polizei zufolge auf Höhe der Realschule zwischen am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße, als dort ein in Richtung Bodelschwinghstraße fahrendes Auto unterwegs war. Der 35-jährige Autofahrer machte eine Vollbremsung, berührte aber mit seinem Wagen das Kind noch leicht an einem Fuß. Der Neunjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an dem Auto entstand kein Sachschaden.

Auffahrunfall in Karlstadt

Zu einem Auffahrunfall kam es laut Polizei am Freitag gegen 8.10 Uhr auf der Arnsteiner Str. in Karlstadt. Eine 67-jährige Autofahrerin bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Lkw an der Kreuzung Arnsteiner Str./Bodelschwinghstr. verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf den Laster auf. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3200 Euro.

Weinbergsraupe brennt aus

Am Freitag kippte gegen 11.20 Uhr in den Weinbergen an der B 26 bei Gambach eine von einem 45-jährigen Mann genutzte Weinbergsraupe um. Das Arbeitsgerät im Wert von ca. 2000 Euro fing daraufhin Feuer und brannte ab. Zum Löschen des Brandes waren insgesamt 36 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Gambach, Wernfeld und Karlstadt eingesetzt.

Polizei Karlstadt/kick