Neuhütten: Zwei Motorradfahrer gestürzt

Beide fuhren in einer Gruppe mit großem Abstand. Beim einsetzenden Regen kamen beide unabhängig voneinander wegen der örtlichen Straßen- und Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kamen zu Fall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten musste die Straße anschließend mit einer Reinigungsmaschine gereinigt werden. Hierzu war die Straße mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Neuhütten unterstützte vor Ort mit insgesamt sieben Einsatzkräften. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Beschilderung und Reinigung der Straße.

Haustürscheibe eingeworfen

Lohr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr, wurde die Haustürscheibe eines Anwesens in der Uhrmachergasse von einem unbekannten Täter eingeworfen. Die Hausbesitzerin hörte gegen 1.30 Uhr einen dumpfen Schlag, konnte aber das Geräusch zunächst nicht zuordnen. Bei Tagesanbruch stellte sie dann den Schaden an der Haustür fest. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

mkl/Polizei Lohr