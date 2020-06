Neuhütten: Auto kollidiert mit Reh

Ein 31-jähriger Mann fuhr am Mittwoch, gegen 23:00 Uhr, mit seinem Mitsubishi vom Bischborner Hof kommend Richtung Neuhütten. Kurz vor dem Ortseingang sprang von links ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von seinem Fahrzeug frontal erfasst. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es nach kurzer Zeit seinen Verletzungen erlag. Am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Ein 25-jähriger Mann konnte am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr am Köhlerplatz in Frammersbach von Zeugen beobachtet werden. Er führte zwei fast volle Getränkekisten im Wert von ungefähr 30,- Euro mit sich. Da der Mann eine Stunde zuvor ebenfalls an besagter Örtlichkeit, jedoch ohne Getränkekisten, gesichtet worden war, wird von einem Diebstahl ausgegangen. Nachdem seine Personalien feststanden, wurde er nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt entlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Woher das Diebesgut stammt, ist bislang ungeklärt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

stru/Polizei Lohr